Mauro Naves revela que teve vontade de parar de trabalhar após demissão da Globo

Longe da TV desde que deixou a Rede Globo em junho de 2019, o repórter Mauro Naves foi entrevistado pelo apresentador Benjamin Back, da Fox Sports, e revelou ter sido pego de surpresa com a demissão da emissora carioca pelo envolvimento no caso em que Neymar foi acusado de estupro por Najila Trindade.

"Me pegou de surpresa. Eu esperava conseguir um furo. Eu tinha uma fonte e ela me daria a notícia quando acontecesse. Era o primeiro advogado do caso, que saiu depois. A TV entendeu que eu deveria ter contado, mas eu guardei para mim essa informação. Foi um grande impacto, eram 31 anos. Desde então, estou correndo atrás de outros projetos. Fiquei abalado um tempo, mas não estou parado desde a saída da Globo. Tem muita gente que pensa que estou fazendo um sabático, mas não é assim. Eu estou louco para parar também, mas a família é uma coisa que me move a continuar. Penso muito neles", disse no programa "Aqui com Benja".

O repórter falou também sobre sua boa relação com jogadores, cartolas e também outros jornalistas esportivos.

"Eu realmente fiz um grupo muito grande de amigos, de possíveis fontes porque eu nunca traí ninguém. Isso ajuda muito. Mas tem este outro lado, que a pessoa é amiga e você pode prejudicar com alguma informação. Mas eu aprendi que para jornalista não tem off, então eu sempre era sincero e falava para a pessoa que se não quisesse que eu publicasse, não era para me contar. Sempre foram amizades profissionais, com certos limites", afirmou.

A participação no "Aqui com Benja" foi a segunda de Mauro Naves na Fox Sports em uma semana. O repórter negocia com a emissora e pode voltar em breve a trabalhar na TV.