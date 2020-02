Granollers e Zeballos vencem Caruso e Gaio e conquistam título de duplas no Rio Open

Rio - O espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos conquistam o título de duplas do Rio Open. Enfrentando os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio, triunfaram por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 10-7, em 1h42 de partida.



O primeiro set foi marcado por muitas quebras de saque - cinco. E quem levou a melhor foi Granollers/Zeballos. A dupla foi superior no momento decisivo da parcial diante dos italianos e venceram a parcial por 6/4.



Os tenistas voltaram para o segundo set aproveitando os games de saque e oferecendo poucas chances. Quando tudo indicava que o vencedor seria definido no tie-break, os italianos conseguiram a quebra decisiva e abriram 6/5. Em seguida, sacaram firme para fechar a parcial e levar a decisão para o match tie-break.



O set desempate foi disputadíssimo, com as duplas sacando firme e buscando a vantagem a todo momento. Os italianos começaram melhores e chegaram a abrir 7-4. Mas parou por aí. Na sequência, Granollers e Zeballos conseguiram uma reação fantástica para virar o match tie-break para 10-7 e selar o título de duplas do Aberto do Rio de Janeiro.



CAMPEÕES CHAVE DE DUPLAS DO RIO OPEN:

2020 – Marcel Granollers (ESP)/ Horacio Zeballos (ARG)

2019 – Maximo Gonzalez (ARG)/Nicolas Jarry (CHI)

2018 – Fernando Verdasco (ESP)/David Marrero (ESP)

2017 – Pablo Carreño Busta (ESP)/Pablo Cuevas (URU)

2016 – Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL)

2015 – Philipp Oswald (AUT)/Martin Klizan (SVK)

2014 – Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL)