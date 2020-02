Ex-Flamengo, Reinier estreia com assistência no Real Madrid B; Rodrygo joga e marca

Rio - Começou a trajetória de Reinier com a camisa do Real Madrid. Neste domingo, o Castilla, time de base dos merengues que disputa a terceira divisão nacional, entrou em campo contra o Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, ou simplesmente Sanse, e contou com a estreia do jogador que completou 18 anos no mês de janeiro. O Real venceu por 2 a 0, com passe de Reinier para o primeiro gol e Rodrygo marcando o segundo.



O brasileiro atuou de forma diferente com a que jogava no Flamengo. O ex-atacante Raúl González, que é o treinador do Real Madrid Castilla, montou o time de forma similar ao do profissional merengue, com três homens no meio-campo. Reinier foi um destes jogadores, atuando pelo lado esquerdo. Com liberdade, apareceu na área algumas vezes, como no lance do gol. No segundo tempo, foi substituído aos 20 minutos.



Outro brasileiro a jogar foi Rodrygo. O atacante, que perdeu espaço com Zidane no time de cima e não foi relacionado pelo francês nas quatro rodadas passadas, desceu para atuar no time de base. No início da temporada, o ex-Santos também atuou pelo Castilla duas vezes e marcou um gol. No jogo de hoje, diferentemente do habitual, o brasileiro jogou pelo lado esquerdo e fez o segundo gol do jogo.



GOL COM PARTICIPAÇÃO DOS BRASILEIROS

Em uma das poucas chances criadas por Rodrygo, o atacante partiu pela esquerda e tabelou com Reinier. Após limpar a marcação, Rodrygo devolveu para o ex-jogador do Flamengo, que rolou de calcanhar para o camisa 10 Fidalgo. O capitão madridista chegou batendo de primeira e abriu o placar.



RODRYGO FAZ BELO GOL E É EXPULSO

​Aos 42 minutos do segundo tempo, Rodrygo partiu pela esquerda e apostou corrida com o marcador. O brasileiro chegou na frente e bateu de biquinho, surpreendendo o goleiro. Na comemoração, o atacante provocou o arqueiro do Sanse e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso do jogo.