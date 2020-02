Após saída polêmica da Globo, repórter Mauro Naves acerta ida para o Fox Sports

O repórter Mauro Naves está de casa nova após a saída conturbada da TV Globo, em 2019, após envolvimento na polêmica entre Neymar e Najla Trindade. O jornalista acertou contrato com o Fox Sports e será anunciado nesta quarta-feira pela emissora. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.



Em entrevista ao programa "Aqui com Benja", da mesma emissora que agora ele é funcionário, ele admitiu ter ficado surpreso com a demissão da Globo. O jornalista tinha uma informação sobre a acusação de estupro feita por Najila contra Neymar e guardou para si para dar com exclusividade.



"Me pegou de surpresa. Eu esperava conseguir um furo. Eu tinha uma fonte e ela me daria a notícia quando acontecesse. Era o primeiro advogado do caso, que saiu depois. A TV entendeu que eu deveria ter contado, mas eu guardei pra mim essa informação. Foi um grande impacto, eram 31 anos. Desde então, estou correndo atrás de outros projetos. Fiquei abalado por um tempo, mas não estou parado desde a saída da Globo", afirmou.



Mauro confessou que fez alguns amigos no meio do futebol depois de tantos anos na cobertura, mas afirmou que "sempre foram amizades profissionais, com certos limites".



"Eu realmente fiz um grupo muito grande de amigos, de possíveis fontes porque eu nunca traí ninguém. Isso ajuda muito. Mas tem este outro lado, que a pessoa e amiga e você pode prejudicar com alguma informação. Mas eu aprendi que para jornalista não tem off, então eu sempre era sincero e falava para a pessoa que se não quisesse que eu publicasse, não era para me contar. Sempre foram amizades profissionais, com certos limites", finalizou.