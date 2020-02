Mauro Naves confirma acerto com a Fox Sports e explica: 'É a minha praia'

Rio - Após a saída conturbada da TV Globo, o repórter Mauro Naves está de casa nova. Em entrevista ao "UOL", ele confirmou o acerto com a Fox Sports e explicou o que lhe convenceu a aceitar a proposta do canal.

"Tive o privilégio de receber propostas de áreas bem diferentes [para voltar ao trabalho], mas achei melhor voltar para um canal exclusivamente de esportes porque é essa a minha praia. Eu fechei [com o Fox Sports]. Eu estou muito entusiasmado com o novo projeto, de voltar ao trabalho", disse Mauro.

A estreia oficial de Mauro Naves na nova casa deve acontecer já no próximo domingo, no programa "A última Palavra". Recentemente, ele participou como convidado dos programas "Aqui com Benja" e Expediente Futebol".