Nova casa! Mauro Naves oficializa acordo com Fox Sports em vídeo pescando no Pantanal

Rio - Após deixar a Rede Globo há sete meses, o jornalista Mauro Naves está de casa nova. O repórter, que deixou a antiga emissora por envolvimentos no caso onde a modelo Najila Trindade acusou Neymar de agressão sexual, comentou o acerto com a Fox Sports e mostrou como foi seu Carnaval.



Em vídeo compartilhado nesta quarta-feira pelo apresentador Benjamin Back, no Twitter, do programa "Rádio Fox Sports", Mauro apareceu no pantanal mato-grossense pescando e aproveitando o fim dos dias de folia.



"Fala, Benja e para todos que estão participando do programa. É com imenso prazer que eu já posso anunciar que a partir de domingo agora, dia 1º (de março), vou fazer parte oficialmente desse timaço de craques Fox Sports."



Desde que deixou a emissora carioca, Mauro chegou a fazer participações no canal esportivo. Após uma série de reuniões com os dirigentes da Fox, o repórter foi contratado e afirmou estar "bastante animado" com o "desafio muito instigante".



Segundo a informação do portal "UOL", a intenção da emissora esportiva é utilizar Mauro principalmente em conteúdos especiais. Ele fará a sua estreia no programa "A Última Palavra", comandado por Nivaldo Prieto e que conta com nomes como o do ex-jogador Edmundo.



"Benja, como foi o seu Carnaval? Trabalhou? Curtiu? Eu até gosto de folia, mas o meu foi no Pantanal, no mato grosso, recarregando as baterias", finalizou ele, demonstrando no vídeo como curtiu os dias antes de retornar à televisão.