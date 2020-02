Renato Gaúcho lamenta morte de Valdir Espinosa: 'Perdi o meu segundo pai'

Rio - O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, lamentou a morte de Valdir Espinosa, de 72 anos. Os dois integraram a equipe gaúcha campeã do Mundo em 1983. O comandante gremista era destaque dentro de campo, daquele time treinado por Espinosa.

"Hoje o dia amanheceu mais triste. Perdi meu segundo pai, meu irmão mais velho, meu exemplo, meu grande e fraterno amigo. Foi pelas suas mãos que cheguei ao Grêmio e consegui dar para a minha família tudo que sempre quis. Vai ser difícil superar mais essa perda, mas temos de seguir em frente. E tenho certeza que ele sempre estará nos olhando, cuidando e guiando. Vai com Deus meu grande amigo", disse Renato, via assessoria de imprensa.

Valdir Espinosa morreu nesta quinta-feira, aos 72 anos, por complicações após passar por uma cirurgia no abdômen no Rio. Como treinador, os principais títulos conquistados foram a Copa Libertadores e o Mundial Internacional de 1983 com o Grêmio e o Campeonato Carioca de 1989 com o Botafogo. Ele ocupava o cargo de gerente de futebol do time alvinegro.



Aos 72 anos, Espinosa havia passado por uma cirurgia na região do abdômen no último dia 17, teve complicações e não se recuperou. Ele deixa a mulher Graça e os filhos Rivelino e Allan.