Depois da péssima campanha na Taça Guanabara, com três empates, duas derrotas e apenas um triunfo, o Bangu estreou com vitória na Taça Rio: 1 a 0 na Portuguesa, ontem, em Moça Bonita, pelo Grupo A do returno do Carioca. Treinador dos donos da casa, Eduardo Allax sofria forte pressão interna e precisava do resultado positivo para se manter no cargo.

No começo do jogo, o time da Ilha do Governador não se intimidou e foi ao ataque. Porém, a pressão inicial não demorou muito e a equipe da Zona Oeste logo assumiu o domínio das ações. Com o apoio da torcida, o Bangu trocava passes e buscava furar o bloqueio defensivo do adversário. Aos 29 minutos, o volante Felipe Dias chegou cara a cara com Milton Raphael e deslocou o goleiro, inaugurando o marcador.

Após o intervalo, os jogadores retornaram mais atentos à marcação. Muitas faltas e cartões, mas raras chances de gol no início da segunda etapa. Sem mudanças no placar, o técnico da Portuguesa, Rogério Corrêa, se viu obrigado a fazer substituições para melhorar o poder ofensivo.

Ex-Flamengo, o atacante Nixon entrou no lugar de Cafu, mas não correspondeu. Nos minutos finais, com medo de deixar a vitória escapar, o Bangu se fechou. Mais na vontade do que na técnica, a Portuguesa se lançou ao ataque, mas a defesa alvirrubra levou a melhor.

O Bangu agora tem a semana cheia para se preparar visando o jogo contra o Boavista, na próxima sexta-feira, às 19h15, em Bacaxá. Já a Portuguesa encara a Cabofriense, sábado, às 16h, no Estádio Correão, em Cabo Frio.