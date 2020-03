BRASUCAS EM OBSERVAÇÃO NO BERNABÉU

O 'El Clássico' de hoje terá a presença do auxiliar técnico de Tite, Cleber Xavier, e do analista de desempenho da Seleção, Thomaz Koerich, que estão na Europa para observar jogadores brasileiros.

A intenção era assistir a dois jogos na Itália — Milan x Genoa e Juventus x Inter —, mas, como a rodada da Série A do Calcio será disputada com portões fechados, em razão do surto de coronavírus, eles foram à Espanha.

A ida à Europa é com vistas à convocação de sexta-feira para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Catar, contra Bolívia e Peru, no fim deste mês.