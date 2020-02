Adeus a Valdir Espinosa

O corpo do técnico Valdir Espinosa foi sepultado ontem no Memorial do Rio de Janeiro. O caixão estava coberto com as bandeiras do Botafogo e do Grêmio, clubes em que trabalhou e conquistou os títulos mais importantes na carreira de treinador. Atualmente, ocupava a gerência de futebol do Glorioso, mas se licenciara para ser submetido a uma cirurgia no intestino. A operação aconteceu no dia 17, mas houve complicações e ele não resistiu.

A cerimônia contou com a presença de ex-jogadores, como Sorato, Roger Flores, Thiago Coimbra e Carlos Alberto Santos. Campeão carioca em 1989 no Botafogo, Carlos Alberto Santos destacou a confiança de Espinosa, mesmo com o clube enfrentando jejum de 21 anos. "No primeiro dia ele mencionou que queria ver o placar dizendo Botafogo campeão. Tinha tanta convicção, que passou isso pra gente também", declarou, ao site Globoesporte.com.