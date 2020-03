Morre Rui Chapéu, lenda da sinuca

As tardes de domingo, no programa 'Show do Esporte', de Luciano do Valle, na 'Rede Bandeirantes', revelaram ao Brasil Rui Chapéu, que morreu na madrugada de ontem, vítima de infarto. O caminhoneiro e dono de mercearia chamava atenção não só pela boina branca, mas pela precisão de suas tacadas e as jogadas de mestre na mesa de sinuca. A ponto de desmistificar a imagem dos praticantes da modalidade, tidos como malandros e desocupados.

Rui Chapéu, de 79 anos, estava no apartamento da filha quando, por volta de 1h, começou a se sentir mal e foi levado ao hospital, onde foi constatada a presença de água nos pulmões. Três horas depois, o baiano da cidade de Itabuna sofreu um ataque cardíaco e acabou não resistindo.

Os detalhes do velório ainda não foram divulgados. Nascido em 21 de março 1940, José Rui de Mattos Amorim começou a jogar sinuca na infância, mas só passou a viver da prática da modalidade em 1970, quando já residia em São Paulo. Foi quando o homem humilde se transformou em lenda.