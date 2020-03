Hoje tem Real x Barça

Real Madrid e Barcelona duelam hoje, às 17h, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Espanhol, em clássico que pode selar o destino da competição. Líderes, com 55 pontos, os catalães ficam mais perto do título em caso de vitória sobre os madrilenos, vice-líderes, com 53, que precisam do triunfo para recuperar a ponta da tabela. O auxiliar técnico de Tite, Cléber Xavier, acompanhará 'El Clássico'. A intenção era ver Juventus e Inter, mas o surto de coronavírus fez a liga italiana adiar o jogo.