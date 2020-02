Cris Brittes é isentada de acusação de homicídio no caso Daniel e quer indenização

Cristiana Brittes, esposa de Edison Brittes, assassino confesso do jogador Daniel, foi isentada da acusação de homicídio, e deve processar o espólio da ex-atleta pedindo uma indenização, conforme informou o advogado Claudio Dalledone Junior, que a defende no caso.



A defesa de Cristiana sustenta que ela foi vítima de um crime sexual quando Daniel compartilhou suas fotos íntimas sem autorização.

"Ela foi importunada sexualmente, ela teve a imagem dela defasada por esse sujeito, ela é vítima de crime do sujeito. A situação que se desenrolou, ela terá suas justificativas de esclarecimento", afirma.

"Mas o reconhecimento de parte do poder judiciário de que Cristiana não participou do homicídio é dizer, com todas as letras, que o jogador Daniel importunou sexualmente, cometeu crime, sim, e a ação dele desencadeou esse outro absurdo que foi, infelizmente, o assassino de sua pessoa", defende Dalledone.

Relembre o caso

Daniel foi morto no dia 27 de outubro, em São José dos Pinhais , na Região Metropolitana de Curitiba. O corpo do jogador foi encontrado com o órgão sexual mutilado, perto de uma estrada rural na Colônia Mergulhão. Edilson Brittes, que confessou ter assassinado o jogador, alega que ele tentou estuprar sua esposa.

Os réus