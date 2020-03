Rio - Gabigol continua colecionando números impressionantes em 2020. Ao marcar três gols na vitória do Flamengo sobre a Cabofriense, no último sábado, no Maracanã, o camisa 9 superou todo elenco do Vasco junto em número de gols neste ano. Já foram nove bolas na rede em apenas sete partidas, enquanto o Cruzmaltino, ao todo, fez sete gols.

Além disso, Gabigol conseguiu outra marca importante: se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã, com 33 gols. O dono do posto era Fred, com 30 gols marcados.

O feito do atacante se torna ainda mais impressionante pelo fato de o elenco principal rubro-negro ter demorado a estrear na temporada, já que disputou o Mundial até o dia 22 de dezembro do ano passado. A primeira partida foi apenas no dia 3 de fevereiro, diante do Resende.