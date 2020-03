Real vence o Barça e assume o topo da tabela

Com grande atuação de Vinicius Junior, constantemente criticado pela imprensa espanhola por falhar nas finalizações, o Real Madrid não deu chances para o Barcelona, no Estádio Santiago Bernabéu: venceu o rival por 2 a 0 e recuperou a liderança do Campeonato Espanhol, com 56 pontos, um à frente dos catalães. O brasileiro abriu o placar e ainda participou do segundo gol.

Mais uma vez sem Rodrygo, que passou a atuar pelo Castilla, time B do Real, os merengues começaram melhor o clássico, tomando a iniciativa. Mas o Barcelona não se deixou intimidar e igualou as ações ofensivas, inclusive, com dois bons chutes à meta de Courtois, que evitou o gol dos visitantes ainda no fim do primeiro tempo.

Após o intervalo, a equipe de Zidane voltou mais solta e pressionou nos instantes iniciais da etapa final. Recuados, os comandados de Quique Setién passaram a se defender e explorar os contra-ataques. Aos 25 minutos, Vinicius Junior, depois de belo passe de Tony Kroos, invadiu a área e tocou na saída de Ter Stegen. A bola ainda desviou em Piqué e morreu no fundo da rede.

Diante de 78 mil torcedores, o Real continuou ofensivo após inaugurar o marcador. Vinicius quase marcou o segundo no clássico, mas a definição do placar coube a Mariano Díaz. Aos 46 minutos, um após sair do banco, o camisa 24 entrou cara a cara com o goleiro e não perdoou: chutou cruzado e fez 2 a 0 para os donos da casa, selando a liderança.