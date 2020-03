O blaugrana disse que o rival jogou mal no primeiro tempo e admitiu uma segunda etapa ruim por parte do elenco.



"O Real Madrid do primeiro tempo foi um dos piores que já enfrentei no Bernabéu. Eles não transmitiram emoção e se tivéssemos feito um gol ou mais, teria sido outro jogo. Na segunda etapa, perdemos muitas bolas em nosso campo e eles cresceram. Foi uma oportunidade perdida, pois eles não transmitiram sentimentos."



Em resposta, o capitão do Real Madrid disse que o mais importante era a vitória, sair com os três pontos e a liderança do Campeonato Espanhol.



"A opinião de todos é respeitável, mas eu prefiro ganhar todos os clássicos. O Barcelona teve controle de jogo na primeira etapa, mas sem perigo. O importante era recuperar a liderança e o objetivo foi cumprido."



Com o resultado, o Barcelona ficou em segundo, um ponto atrás do maior rival e perdeu a chance de abrir cinco pontos de diferença na tabela. Já o Real Madrid recuperou a liderança e só depende de si para ganhar a taça faltando 12 jogos para o final do campeonato.