Rio - Novo técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli teria pedido mais cinco reforços para assumir o comando do clube mineiro. Com a missão de substituir Rafael Dudamel, o argentino exigiu as contratações para bater de frente com o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. As informações são do 'Globoesporte.com'.

Rivais na estreia do Brasileiro, Jorge Sampaoli terá pouco mais de dois meses para preparar a equipe para enfrentar o Flamengo. Eliminado da Copa do Brasil e Sul-Americana, o Atlético-MG disputa somente o Campeonato Mineiro, onde ocupa a 5ª posição, com 12 pontos.

Vale lembrar que o técnico argentino já havia recusado o Atlético-MG no começo da temporada, que optou pela contratação de Rafael Dudamel. Além do Galo, Sampaoli recusou o Palmeiras por não chegar a um acordo financeiro. Na última temporada, quando comandava o Santos, terminou o campeonato nacional em segundo colocado.

Em 2020, o Galo já contratou sete jogadores: Dylan, Maílton, Arana, Hyoran, Allan, Savarino e Diego Tardelli.