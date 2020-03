Rio - Após marcar na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, em clássico do Campeonato Espanhol, o atacante Vinicius Junior recebeu elogios do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira. Ele relembrou as críticas que o jovem jogador revelado pelo Flamengo recebeu.

"Vinícius Jr. já foi chamado hoje, pejorativamente, de “Neguebinha” pelos invejosos, racistas e cretinos que não toleram o sucesso de quem sai lá de baixo? Não percebi. Se você não sabe, @viniciusjr

abriu o placar em Real Madrid 2-0 Barcelona. Boa, garoto!", escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0 neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Foi o primeiro gol que o jogador fez no principal clássico da Espanha.