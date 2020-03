Rio - A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou nesta segunda-feira que Bruno Arleu de Araújo será o árbitro principal do clássico entre Flamengo e Botafogo, que acontece neste sábado, pela Taça Rio, no Maracanã.

Flamengo e Botafogo estão no mesmo grupo da Taça Rio e ambos venceram na primeira rodada. O Rubro-Negro goleou a Cabofriense por 4 a 1, enquanto o Glorioso levou a melhor sobre o Boavista, por 2 a 1.