Novo affair? Conheça a jornalista que é apontada como nova namorada de Neymar

Rio - Ao que tudo indica, Neymar está de relacionamento novo. Mas contrariando os perfis dos últimos namoros do craque do PSG, a suposta nova namorada é mais velha que o jogador.

Tudo começou quando a jornalista Janin Ullmann, de 38 anos, compartilhou uma foto com o craque em sua conta no Instagram com a legenda: 'Ele me perguntou e eu disse que sim! Feliz dia dos namorados Neymar Jr!'. Em seguida, o jogador comentou com emojis de risadas e um coração no final. Outro indício foi de que o atacante do Paris Saint-Germain compartilhou uma foto da suposta amada no último jogo da equipe francesa.



Confira a foto: