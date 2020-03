Ventilado no Vasco, Dedé terá que se submeter a mais uma operação no joelho

Rio - O zagueiro Dedé, de 31 anos, irá se submeter a mais uma operação no joelho. O jogador foi liberado pelo Cruzeiro para tratar da cirurgia no Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo próprio defensor e o procedimento não será feito nenhum funcionário do clube mineiro.

“A partir do momento que ele saiu da tutela do Cruzeiro, do departamento médico do Cruzeiro, para fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro, o Cruzeiro se resguarda dessa responsabilidade. Vai ter um documento assinado, é claro, e certamente está liberado para fazer a cirurgia”, disse Carlos Ferreira Rocha, interlocutor do departamento de futebol da Raposa, em entrevista ao site Superesportes.

Ventilado no Vasco, o futuro de Dedé segue indefinido e o jogador terá que esperar a recuperação da cirurgia para definir um novo clube para sua carreira. O defensor ainda tem contrato com o Cruzeiro.