Luto! Ex-jogador sofre acidente de moto após participar de partida e morre

Piauí - Luto no futebol do Piauí. O ex-jogador, Cristiano Silva, de 39 anos, morreu na noite do último domingo, depois de sofrer um acidente de moto. Ele retornava de um povoado próximo a Aroeiras do Itaim, município situado no Sul do Piauí, onde havia arbitrado um jogo de futebol amador.

Cristiano defendeu durante anos a Sociedade Esportiva de Picos. O acidente fatal aconteceu quando o ex-jogador retornava para a cidade Picos. Ele colidiu com uma vaca que atravessava a estrada.

De acordo com informações do "G1", Cristiano Silva começou a carreira como jogador de futebol em meados de 2002. Em 2012, ele deixou os campos e passou a se dedicar à arbitragem.