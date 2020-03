Gabigol, a artilharia explosiva do Flamengo

O Flamengo desembolsou R$ 78 milhões para ter Gabigol pelos próximos cinco anos e o camisa 9 começou a temporada disposto a provar que valeu a pena cada centavo investido pela diretoria. Se ele mantiver o desempenho deste início de ano, os rubro-negros terão motivos de sobra para comemorar. Nas sete primeiras partidas do elenco principal, sob o comando de Jorge Jesus, o atacante comemorou nove gols e deixou a sua marca em todos os confrontos — além de artilheiro, Gabigol tem se destacado como garçom, com três assistências.

Este é o melhor início de temporada de Gabigol em toda a sua carreira. Para efeito de comparação, nos sete primeiros jogos no ano passado, o camisa 9 fizera apenas três gols. Portanto, triplicou o seu aproveitamento. Se levar em consideração o ano passado inteiro, foram 59 jogos, 43 gols e 12 assistências. Ou seja, se mantiver a performance, Gabigol pode conquistar estatísticas impressionantes pelo Flamengo.

Ao todo, com a camisa rubro-negra, Gabigol tem 66 jogos, 52 gols, 15 assistências. Já está em uma seleta lista de 56 atletas que têm mais de 50 gols pelo clube. Isso tudo em apenas 14 meses. Além disso, Gabigol foi eleito o 'Rei da América' em 2019, prêmio concedido pelo jornal uruguaio 'El País'.

2020-02-26 - Recopa Sul-Americana - FLAMENGO X INDEPENDIENTE DEL VALLE - Jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, no Maracana. Gabriel, Barbosa, Almeida, Gabigol . Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Dono do 'novo Maracanã':

Na vitória do Flamengo sobre a Cabofriense, sábado, pelo Campeonato Carioca, Gabigol marcou três vezes, chegou a 33 gols e passou Fred como o maior goleador do novo Maracanã, após a reinauguração do estádio em 2013 — ao todo, foram 30 com a camisa rubro-negra e três pelo Santos.

O 'hat-trick' no fim de semana, inclusive, foi o primeiro pelo Flamengo, mas não o primeiro no Maracanã. No Brasileiro de 2018, ele fez três quando encarou o Vasco com a camisa santista.