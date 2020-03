UMBRO: ENSAIO COM NOVA CAMISA

Acostumados à rotina de treinos e jogos, Ganso, Nenê e Hudson tiveram um dia diferente, ontem, no CT Carlos Castilho: foram dublês de modelo ao participarem do ensaio fotográfico para a divulgação da nova camisa do Fluminense, que terá a Umbro como patrocinadora — no lugar da Under Armour. Luanny representou as atletas do time feminino.

Ainda não há data definida para o lançamento dos novos uniformes com a logomarca da empresa inglesa, que pretende iniciar a produção do material para uso dos jogadores e para venda ainda esta semana. A ideia é que a apresentação oficial seja durante o Campeonato Carioca.

Com a parceria com a Umbro, a diretoria tricolor espera conseguir aumentar a comercialização de uniformes por todo o Brasil. Afinal, teve alguns problemas de distribuição com Under Armour e Dry World, fornecedoras anteriores.