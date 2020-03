Rio - Luto no jornalismo esportivo. O narrador Carlos Eduardo Sica Cortez, conhecido como Cadu Cortez, morreu aos 40 anos, nesta terça-feira. Ele, que era funcionário do DAZN, plataforma de streaming esportiva, foi vítima de um infarto fulminante. As informações são do portal "UOL".

Cadu Cortez - Reprodução

De acordo com o site, o narrador voltava de Buenos Aires (ARG) onde fez transmissões para a plataforma de streaming, e passou mal no avião na noite da última segunda-feira. Ele teria sido atendido assim que pousou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Cadu Cortez teve passagens por TV Cultura, SBT e Fox Sports. Além disso, começou a sua trajetória no jornalismo em rádio. Estreou na Rádio Nativa e depois migrou para a Rádio Bandeirantes, onde atuou como escuta, e depois para Rádio Eldorado. Também teve passagem marcante pela Rádio Sul-América Transito e pela 105 FM, nesta última sendo setorista do São Paulo.