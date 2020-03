Reforço do Botafogo-PB, Léo Moura projeta duelo contra o Fluminense: 'Não viemos ao Rio a passeio'

Rio - Com passagem pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, o lateral Léo Moura hoje defende o Botafogo-PB, que enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Em entrevista ao 'SporTV', o veterano de 41 anos projetou o duelo contra o Tricolor, no Maracanã. O atleta defendeu o time carioca em 2004.



"Expectativa grande, voltar ao Maracanã, numa disputa de classificação para a próxima fase de Copa do Brasil. Estou empolgado. O Botafogo não vem a passeio. Temos time para vir ao Maracanã e sair com a classificação. Falei com meus companheiros que temos de vir e jogar, não só ficar se defendendo", comentou Léo Moura.



Depois de encerrar a passagem pelo Grêmio, Léo Moura acertou com o clube paraibano no início do ano. O lateral rodou por diversos clubes do Brasil, como: Botafogo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Santa Cruz e Flamengo, onde atuou por 10 anos. Fora do Brasil, Léo Moura defendeu o Antuérpia-BEL, Ado Den Haag-HOL, Braga-POR, Strikers-EUA e FC GOA-IND.