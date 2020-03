Coronavírus pode adiar a Olimpíada

Os Jogos de Tóquio começam a ficar ameaçados por causa do surto de coronavírus. Sempre reafirmando o compromisso de realizar o evento na data prevista (24 de julho a 9 de agosto), o governo japonês já admite a possibilidade de adiar a Olimpíada em alguns meses. Até ontem, 274 casos da doença foram confirmados no país, e seis pessoas morreram.

Ex-patinadora e ministra da Olimpíada no Japão, Seiko Hashimoto adotou um tom mais reticente em discurso na manhã de ontem. Por causa do risco de disseminação da doença, ela lembrou que o contrato com o Comitê Olímpico Internacional (COI) prevê a realização dos Jogos em 2020, o que abre possibilidade de adiamento até o fim do ano.

"O COI tem o direito de cancelar os Jogos somente se eles não ocorrerem dentro de 2020. Isso pode ser interpretado como a possibilidade dos Jogos serem adiados, contanto que sejam realizados durante este ano", explicou.

Já o COI reforçou, por meio de uma nota oficial, a intenção de realizar os Jogos Olímpicos na data prevista. "O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) expressa hoje seu total comprometimento com o sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, agendado para 24 de julho a 9 de agosto de 2020".

O surto de coronavírus já causa impacto nos eventos esportivos do Japão. O Campeonato Japonês de Futebol, por exemplo, está paralisado, e a Maratona de Tóquio foi limitada a corredores de elite.

FERRARI ADIA TESTES

Por causa do surto do vírus na Itália, a Ferrari e a Pirelli comunicaram o adiamento do teste de pneus de 18 polegadas que serão utilizados na Fórmula 1 do ano que vem, marcado para amanhã. A nova data será escolhida em breve.

Já a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) decidiu cancelar a participação de 11 nadadores no Open do Mediterrâneo de Natação, disputado em Marselha, na França, entre os dias 20 e 23, para evitar contaminações.