Valor da opção de compra estabelecido em contrato no empréstimo do meia Henry Vaca ao Atlético-GO é US$ 600 mil

O Atlético-GO anunciou a contratação do meia boliviano Henry Vaca, de 22 anos. O jogador pertence ao The Strongest, da Bolívia, e foi emprestado à equipe brasileira até dezembro deste ano. Segundo apurou a reportagem, há uma cláusula de opção de compra estabelecido que, ao término do vínculo, em dezembro, a diretoria rubro-negra pode adquirir o jovem em definitivo por "apenas" US$ 600 mil, cerca de 2,7 milhões de reais.

Henry Vaca disputou o Pré-Olímpico de seleções pela Bolívia e estava emprestado ao Universitário, do Peru. Nesta terça-feira, o jogador foi visto no Centro de Treinamento do Atlético-GO, onde realizou a bateria de exames médicos para poder assinar contrato com a equipe.

Atualmente, o Atlético-GO está sem treinador e busca um nome no mercado um profissional para substituir Cristóvão Borges, que foi demitido por ter não ter "metodologia de trabalho" compatível com o que a diretoria deseja para a disputa da temporada.