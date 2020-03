Jornal espanhol afirma que Thiago Silva pode acertar com o Barcelona

Rio - Em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e próximo dos momentos finais de sua carreira, Thiago Silva tem o desejo de jogar na carreira ao lado de Lionel Messi. De acordo com o diário "Mundo Deportivo", da Catalunha, o zagueiro poderia se juntar aos culés após oito temporadas defendendo a equipe francesa. A negociação seria sem custos, visto que o brasileiro termina seu vínculo com atual time no dia 30 de junho.



Até o momento, nenhum contato entre catalães e defensor foi feito, mas o zagueiro tem claro que se houver a possibilidade de defender a camisa do Barça, esta será sua prioridade independentemente de outras propostas milionárias aparecerem, como do Qatar, China ou Estados Unidos e até mesmo outras grandes equipes da Europa.



O Barcelona já tentou contratar Thiago Silva em duas ocasiões a primeira em 2013, quando o atleta ainda era do Milan, mas o clube não conseguiu competir com o PSG. No ano seguinte, em 2014, Tito Vilanova, então técnico do time, pediu a aquisição do brasileiro, mas o dono dos franceses negou a possibilidade de se desfazer do camisa dois.



Com 35 anos e se tornando um jogador livre para assinar com qualquer clube, o cenário agora é diferente. O sonho de jogar ao lado do melhor jogador do mundo pode ser realizado é bem atrativo aos olhos do defensor.