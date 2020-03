Após gol contra o Barcelona, Vinicius Junior é eleito melhor jogador do Real Madrid em fevereiro

Madri - Destaque do Real Madrid na vitória contra o Barcelona, no último domingo, Vinicius Junior foi eleito o melhor jogador da equipe no mês de fevereiro. A eleição popular foi realizada por um dos patrocinadores do clube e o atacante brasileiro superou nomes de peso, como Courtois, Varane, Isco e Benzema.

Ya tenemos al #JugadorCincoEstrellas del @realmadrid en febrero. Y es ¡@viniciusjr! ¡Enhorabuena! ¡Gracias a todos por vuestros votos! pic.twitter.com/OrfUOOXO15 — Fútbol Mahou (@futbolmahou) March 4, 2020 Após a vitória no El Clásico, o Real Madrid ultrapassou o Barcelona e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, com 56 pontos conquistados, um a mais que o rival. Na Liga dos Campeões, os Merengues buscam a remontada diante do Manchester City, que venceu o jogo de ida das oitavas por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Desde que chegou ao Real Madrid, é a segunda vez que Vinicius conquista o prêmio. A primeira foi exatamente há um ano, quando o atacante vivia o seu melhor momento no clube e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. No entanto, sofreu uma lesão que o deixou fora dos gramados por dois meses.