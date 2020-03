Atacante sensação na Europa, Haland diz conhecer quatro clubes brasileiros

Dortmund, Alemanha - Em ascensão meteórica na carreira, o norueguês Erling Haland é um dos principais atacantes do mundo atualmente, tendo marcado 12 gols em apenas nove partidas pelo Borussia Dortmund. Nesta quarta-feira, o jogador de 19 anos concedeu entrevista ao 'Esporte Interativo' e falou sobre sua relação com o futebol brasileiro.



"Eu conheço alguns times, joguei com alguns brasileiros na Noruega e no RB Salzburg. Conheço o Santos, São Paulo... Corinthians, Fluminense. Eu não sou muito bom em português, mas conheço alguns times. Eu acho que assisti a um jogo uma vez, não me lembro bem. Mas vou assistir mais a partir de agora", disse Haland.



Revelado pelo Byrne, da Noruega, Haland apareceu para o futebol em maio do ano passado, aos 18 anos, quando marcou incríveis nove gols na goleada da Noruega sobre Honduras, pela Copa do Mundo sub-20. Após o torneio, foi contratado pelo Salzburg, onde manteve o bom momento, despertando o interesse do Borussia Dormtund.