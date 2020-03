Vídeo: Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai com passaporte falsificado

Passaporte encontrado com Ronaldinho - Reprodução Rio - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que no Brasil teve passagens por Flamengo, Fluminense, Grêmio, foi preso nesta quarta-feira no Paraguai. De acordo com informações da imprensa local, a polícia entrou na suíte em que R10 estava hospedado com seu irmão e empresário, o também ex-jogador Assis, e encontraram dois passaportes paraguaios falsificados.

A documentação deu passe livre para o astro entrar no Paraguai, uma vez que o documento brasileiro do ex-jogador foi confiscado pela Justiça no fim de 2018 por causa de uma multa ambiental no valor de R$ 2,5 milhões. A informação foi publicada pela jornalista esportiva paraguaia Soledad Franco, no Twitter.