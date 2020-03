Após quase oito anos, apresentadora deixa o Fox Sports e acerta com o Grupo Globo

Rio - A apresentadora Karine Alves está de casa nova. De acordo com o portal "UOL", ela está deixando o Fox Sports rumo ao SporTV. A jornalista vai se despedir da atual emissora nos próximos dias e desembarcar no Grupo Globo para novos desafios.

Karine chegou ao Fox Sports em junho de 2012. Ela atuou na emissora como repórter e apresentadora. Sua primeira experiência profissional foi na própria emissora. A jornalista foi contratada inicialmente para ser repórter esportiva em São Paulo. Depois, virou apresentadora do programa O Melhor do Fox Sports.

De acordo com o portal, Karine Alves será a nova apresentadora do Tá na Área, programa esportivo exibido no fim de tarde juntamente com Fred Ring, que já está no programa desde 2018.