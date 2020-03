Rio - Musa do Vasco e lutadora de MMA, Jamila Sandora tem mais um desafio pela frente. No próximo dia 3, ela vai encarar a marroquina Rizle Zouak, que é faixa preta de judô. O duelo será na Bélgica no evento chamado Ares Championship 2. A última edição do evento aconteceu na cidade de Dakar, no Senegal.

Ex-ring girl, Jamila tem cinco lutas no MMA e está invicta. Ela já participou também de 13 competições de Jiu-jitsu e luta profissionalmente há três anos.