Advogado de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai diz: 'Ele está chocado'

Marin comentou o que o ex-craque disse em sua defesa do caso e que mais tarde irá falar toda a verdade.



"Ronaldinho e seu irmão disseram que eram praticamente vítimas. Eles podiam entrar tranquilamente com a identidade brasileira. Ele está chocado e surpresa com esta situação. Ele testemunhará perante o Ministério Público e dirá quem o enviou o documento."



Adolfo Marin também disse que já fez comunicação com o advogado dos irmãos no Brasil, Sérgio Queiroz. O representante disse, em entrevista ao "GloboEsporte.com", que algum erro deve ter havido e que tudo seria esclarecido mais tarde.



Rio - O advogado que representa Ronaldinho Gaúcho e Assis no Paraguai, Adolfo Marin, declarou para a rádio "ABC Cardinal" que o ex-jogador abrirá o jogo com o Ministério Público do país. Os irmãos foram presos na noite da última quarta-feira por entrarem em Assunção com passaportes falsificados. O Promotor do caso disse mais cedo que os números dos documentos pertenciam a outras pessoas que foram identificadas como duas senhoras do bairro San Felipe.