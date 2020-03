Federação de Remo do Rio promove abertura do Estadual neste domingo

Rio - Depois de iniciar o calendário 2020 de competições, com mais uma edição da Copa Rio de Remo Master, no último dia 15, a Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (FRERJ) promove neste domingo (08) a abertura do Campeonato Estadual, com a realização da primeira etapa, a partir das 8h50m, no Estádio de Remo da Lagoa, com entrada franca. Na ocasião, a entidade fará uma homenagem às remadoras pelo Dia Internacional da Mulher.



A expectativa é reunir mais de 200 remadores dos seguintes clubes: Botafogo, Clube de Remo Rio de Janeiro, Escola Naval, Flamengo, Guanabara, Piraquê e Vasco da Gama nas 16 provas da etapa, entre elas, Four Skiff Master C, Double Skiff Junior Feminino, 4 Sem Peso Leve, Single Skiff Junior, 4 Com Aspirante, Single Skiff Aberto Feminino, Single Skiff Infantil, Double Skiff S23 Feminino, 2 Sem Aberto, 2 Sem Peso Leve S23, Single Skiff Junior B Feminino, Yolete 4X Infantil Feminino, 4 Sem Master C, Single Skiff Junior

B, Four Skiff Peso Leve Feminino e 8 Com S23.



Este ano, o Campeonato Estadual acontecerá em cinco etapas, com uma regata por mês (março, abril, junho, setembro e novembro), e promete ser um dos mais disputados dos últimos anos, já que no ano passado o Flamengo conquistou o título estadual, quebrando uma hegemonia de seis seguidos de vitórias do Botafogo.

Na opinião do presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, este começo de temporada tem uma expectativa grande de provas acirradas e muito emocionantes, já que a cada ano as equipes estão se reforçando cada vez mais e se preparando com muito afinco para as competições.

"Há poucos dias do início do campeonato estadual, a expectativa é muito grande em relação à apresentação dos reforços feitos pelos clubes cariocas para suas equipes. Acredito que os remadores do Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama e demais clubes participantes vão fazer de tudo para alcançarem o maior número de vitórias e conquistarem o título da temporada 2020. A cada ano, os clubes reforçam suas equipes e

intensificam os treinamentos, o que, com certeza, garantirá um belo espetáculo para o público que for assistir as regatas realizadas na raia olímpica do Rio", declarou Paulo Carvalho, que completa:



"Este ano, teremos regatas importantíssimas em nossa raia olímpica, como o Pré-Olímpico, o Sulamericano, o Panamericano Master, o Brasileiro de Barcos Longos, entre outras. Além disso, serão realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Rio de Janeiro abriga o maior número de remadores da Seleção Brasileira de Remo. Cada prova acaba se transformando em treinamento para os remadores que participarão da olimpíada.