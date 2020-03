Rio - Luto no futebol da América Latina. O ex-jogador de futebol colombiano, Juan Diego González, de 39 anos, foi morto no seu país natal e teve o seu corpo desmembrado. As informações foram confirmadas pelea imprensa do seu país.

O crime foi revelado no último dia 4. O corpo do ex-jogador foi encontrado desmembrado dentro de um saco que estava perto do rio Medellín, na cidade de Copacabana, departamento de Antioquía. As autoridades investigam a possibilidade de um acerto de contas. Outro corpo também foi achado no local.

González defendeu equipes como Independiente Medellín (Colômbia), San Lorenzo (Argentina), Santa Fe (Colômbia), Once Caldas (Colômbia), Santos Laguna (México) e Philadelphia Union (EUA). Ele integrou o elenco do San Lorenzo, que derrotou o Flamengo, na final da Mercosul de 2001.