Tite convoca Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol para jogos das Eliminatórias

Rio - O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (6) a lista de convocados da seleção brasileira para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, contra a Bolívia, dia 27, em Recife, e contra o Peru, dia 31, em Lima. Ao lado do PSG, o Flamengo é o clube com mais representantes na lista, com três jogadores: Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.



Apesar de suspenso no primeiro jogo, já que foi expulso na final da Copa América, contra o Peru, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, também está presente na lista. A principal ausência foi o goleiro Alisson, do Liverpool.



Os atletas convocados devem se apresentar à Seleção nos dias 22 e 23. Nos dois primeiros dias (23 e 24), os treinos serão na Ilha do Retiro, com direito a portões abertos ao público no segundo dia. Depois, o elenco fará duas atividades na Arena Pernambuco, local da estreia nas Eliminatórias, dia 27.

Confira a convocação:

Goleiros:



Weverton - Palmeiras



Ederson - Manchester City



Ivan – Ponte Preta



Laterais:



Daniel Alves - São Paulo



Danilo - Juventus



Renan Lodi - Atlético de Madrid



Alex Sandro - Juventus



Zagueiros:



Marquinhos - Paris Saint-Germain



Felipe - Atlético de Madrid



Eder Militão – Real Madrid



Thiago Silva – Paris Saint-Germain



Meio-campistas:



Arthur - Barcelona



Casemiro - Real Madrid



Bruno Guimarães - Lyon



Philippe Coutinho - Bayern de Munique



Everton Ribeiro – Flamengo



Fabinho - Livepool



Atacantes:



Neymar - Paris Saint-Germain



Gabriel Jesus - Manchester City



Roberto Firmino - Liverpool



Gabigol – Flamengo



Everton – Grêmio



Richarlison – Everton



Bruno Henrique - Flamengo