RespeitaAsMina estreia no Canal OFF dentro do especial para o Dia Internacional da Mulher

Rio - A rotina, os bastidores e as participações em campeonatos e tours dos principais nomes do skate feminino brasileiro estarão na nova estreia do Canal OFF, #RespeitaAsMina. Em alta, o skate feminino vem ganhando cada vez mais espaço e visibilidade não só no Brasil, mas também na cena internacional. Isso é resultado do trabalho de alguns grandes nomes da modalidade, como as campeãs mundiais Leticia Bufoni, Karen Jonz e Pamela Rosa; as skatistas de street Mônica Torres e Gabriela Mazetto; e as promessas Isabelly Avila, Vitoria Mendonça, Ariadne Souza, Isadora Pacheco e Rayssa Leal. As dez skatistas estarão na série, que estreia no domingo, dia 8, às 21h, dentro da programação especial do Dia Internacional da Mulher no Canal OFF.



No momento da estreia, Karen Jonz responderá aos fãs e contará ao vivo no YouTube do Canal OFF um pouco mais da série. Skatista, mãe, artista e pesquisador, Karen foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro nos X Games e é tetracampeã mundial de skate vertical. ”Foi muito especial participar do programa, que mostra muitas meninas que fortalecem a cena skate! Estou ansiosa para ver todos os episódios!”, diz. O YouTube do Canal OFF também levará histórias reais vividas por grandes nomes femininos do surfe, skate, slackline, basejump e kitesurf.



Isadora Pacheco, de 14 anos, também destaca a importância do programa. “Fiquei muito feliz em participar desse projeto, mostra a cara do skate feminino no Brasil. Vocês podem esperar um pouco da minha rotina em competições e treinos, alguns tombos e claro, muito skate! Respeita as mina!!!”, diz a jovem.



O Dia Internacional da Mulher terá 24 horas de uma programação 100% feminina no Canal OFF, com episódios e documentários envolvendo não só o skate e seu estilo de vida, mas também o ciclismo, surfe, mergulho, stand up paddle, paraquedismo, escalada e basejump, entre outras modalidades. Além das estreias dos documentários inéditos “Trouble: The Lisa Andersen Story” às 19h e “Vision” às 20h.



“The Lisa Andersen Story” aborda como a ícone do surfe e tetracampeã mundial mudou a cultura jovem para sempre com sua combinação de estilo, potência, força e determinação. Lisa Andersen mostrou ao mundo uma nova maneira de pensar sobre o surfe feminino. O documentário é uma visão crua e honesta da perigosa busca da atleta para cumprir a promessa de uma adolescente em fuga de ser a número um do mundo. Na sequência, “Vision” acompanha a ciclista Veronique Sandler enquanto ela mostra sua visão para o futuro do mountain bike.



O mês também terá a continuidade da campanha do Canal OFF “Maré Feminina No OFF”, exaltando as histórias de personalidades e atletas femininas do canal e com conteúdos na TV, redes sociais, YouTube, OFF Play, Spotify e aplicativo do Canal OFF.