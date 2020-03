Sem compromissos agendados, Jardine convoca a seleção olímpica

Rio - Em reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o técnico André Jardine convocou pela primeira vez a Seleção sub-23 após a disputa do Torneio Pré-Olímpico. Entre as novidades da lista, destacam-se Lucas Paquetá, Vinicius Junior e Gabriel Martinelli.



A CBF planeja dois amistosos durante as Datas Fifa do fim do mês, mas os adversários e os locais ainda não foram definidos. Por causa do surto de Coronavírus, o Ministério da Saúde dos Emirados Árabes vetou a realização de dois compromissos da seleção brasileira no país.



Confira a lista de convocados:



Cleiton (RB Bragantino)

Lucas Perri (São Paulo)

Phelipe Megilaro (Grêmio)



Guga (Atlético-MG)

Emerson (Betis)

Ayrton Lucas (Spartak Moscou)

Caio Henrique (Grêmio)



Gabriel (Lille)

Ibañez (Roma)

Luiz Felipe (Lazio)

Lyanco (Torino)



Matheus Henrique (Grêmio)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Lucas Paquetá (Milan)

Renier (Real Madrid)

Pedrinho (Corinthians)

Maycon (Shaktar Donetsk)

Wendel (Sporting)



Antony (São Paulo)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)