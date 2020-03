Técnico do Benfica ironiza suposto interesse do clube em Jorge Jesus: 'A Páscoa costuma ser em abril, não é?'

Lisboa - Após rumores sobre possível retorno de Jorge Jesus ao Benfica, o atual técnico dos Encarnados Bruno Lage ironizou o suposto interesse do Mister, nesta sexta-feira. Vale ressaltar que o treinador não vive um bom momento à frente do clube português.

"A Páscoa costuma ser em abril, não é? Vamos falar de Jesus mais próximo da Páscoa? Não tenho medo de nada", disse o treinador do Benfica, em entrevista coletiva concedida na véspera da partida contra o Vitória de Setúbal, pela 24ª rodada do Campeonato Português.

Em entrevista à emissora Sport TV de Portugal, Jorge Jesus admitiu não pensar mais em trabalhar em gigantes do futebol europeu, como Barcelona e Real Madrid. Com isso, o Mister deu a entender que pretende retornar ao país de origem quando deixar o Flamengo, o que não deu data para acontecer.



"O que me interessa ir para a Europa treinar uma equipe em que o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil? Não me interessa nada disso. Estou convencido que no dia em que sair do Brasil vou voltar para Portugal", disse o Mister, aumentando rumores sobre o futuro, já que o contrato com o Rubro-Negro acaba em junho.