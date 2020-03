Neto pede que Galvão Bueno narre Copa do Mundo de 2022: 'Ainda dá pra você'

Rio - O apresentador Neto fez um pedido especial durante "OS Donos da Bola" desta sexta-feira. Ele apelou que Gavão Bueno narre a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Você tem que fazer a Copa do Mundo, Galvão. Você é um dos maiores narradores de todos os tempos. Você tem que fazer a Copa de 2022 sim, Galvão Bueno. Não vai parar não. Pare depois de 2022. Essa Copa do Mundo, dá para você fazer ainda, que você é um baita narrador. E é uma baita pessoa. Você não pode parar não, até porque os outros, com todo o respeito, não estão na metade sua. Ninguém no país está na metade sua. Você tem que fazer. Gostaria muito que você fizesse", pediu o narrador.

Durante a gravação do programa "Altas Horas", na última quinta-feira, Galvão afirmou que acredita que não irá narrar a Copa do Mundo de 2022.