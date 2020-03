Ronaldinho teria escapado de acusação no Paraguai após pedido de desculpa

Após ser detido com passaporte falso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis pediram desculpas às autoridades e escaparam de uma acusação, de acordo com o jornal ABC Color. O ex-jogador reconheceu o erro e colaborou com informações importantes para a investigação.



"O senhor Ronaldo Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, aportou vários dados relevantes para a investigação e, atendendo a isso, foi beneficiado com uma saída processual que estará a cargo do Juizado Penal de Garantias", disse o promotor Frederico Delfino.

O Ministério Público do Paraguai considerou que ambos "foram enganados em sua boa fé". Eles participarão de uma audiência nesta sexta-feira com o Juizado Penal de Garantias, em que um juiz determinará uma possível reparação social pelo uso de documentos falsos no país.



A promotoria decidiu usar o "critério de oportunidade", um recurso no Código Penal paraguaio que deixa livre de processo quando os suspeitos admitem o delito e não têm antecedentes criminais. A pena para o uso de documentos públicos com conteúdo falso pode ser de cinco anos ou multa.