Mauro Cezar vê escalação do Vasco como 'inexplicável' e detona clássico: 'Jogo horrível'

Rio - Neste domingo, Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã com portões fechados. Melhor para o Tricolor, que venceu por 2 a 0. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, criticou a decisão de Abel Braga de poupar alguns jogadores.

"Em má fase, o Vasco ainda jogou com uma equipe mais fragilizada, porque o Abel em um decisão inexplicável decidiu poupar jogadores, mesmo com o jogo da quarta-feira na Copa do Brasil tendo sido adiado por conta do coronavírus", afirmou.

Além disso, o comentarista ainda aproveitou para criticar a qualidade técnica do clássico carioca. "O jogo foi horrível e aconteceu em um Maracanã esvaziado", disse Mauro Cezar.