Fotos! Musa do Internacional faz topless em metrô e dispara: 'Quero respeito'

Rio - Yanna Oliveira, musa do Inter, não tem pudores na hora de protagonizar fotos sensuais. Em um novo ensaio, realizado em uma estação de metrô em Fortaleza, a beldade posou com um maio laranja e meia arrastão. Ela chega a fazer topless em um dos cliques.



Apesar dos ensaios, ter feito topless no Carnaval e posado para Sexy, a loira exige ser respeitada.



"Quero respeito, Leio muitas cantadas ridículas nas minhas redes sociais. O corpo é meu e mostro o que eu quiser, mas isso não significa que eu tenha que ler ou ouvir besteiras. Aprendam a ser homens de verdade. Não se conquista uma mulher assim", afirma.