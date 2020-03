Campello se irrita com reunião preliminar entre Flamengo e Ferj e deixa sede da entidade

Rio - O presidente do Vasco, Alexandre Campello, se irritou com o encontro entre o presidente da Ferj, Rubens Lopes e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, antes da reunião na entidade de futebol do Rio e acabou indo embora mais cedo da sede da federação. As informações são do portal "globoesporte.com".

Landim e Rubinho se reuniram sozinhos por mais de 40 minutos na sede da Ferj, antes da reunião entre todos dirigentes. O presidente do Vasco considerou que faltou respeito por parte da federação com os demais clubes. Com isso, ele foi embora antes de o encontro oficial começar.

De acordo com informações do site, Rubens Lopes se surpreendeu com o ocorrido. O presidente da Ferj teria assuntos particulares para resolver com Rodolfo Landim, que não estava relacionados ao tema da reunião.