Treinador espanhol de 21 anos morre em decorrência do novo coronavírus

Málaga, Espanha - O novo coronavírus fez mais uma vítima nesta segunda-feira, o primeiro no futebol. Técnico das categorias de base do Atlético Portada Alta-ESP, Francisco García morreu em decorrência da COVID-19. Aos 21 anos, o treinador já tinha leucemia diagnosticada e o vírus agravou a doença. O técnico espanhol comandava a equipe infantil do clube e estava internado desde a última semana.



"Desde o Atlético Portada Alta, queremos manifestar nosso mais profundo pêsame à família, aos amigos e conhecidos de nosso técnico Francisco García, que nos deixou, por profunda desgraça no dia de hoje.

E agora, que faremos sem ti, Francis? Se sempre estava conosco no Portada ou onde fazia falta, ajudando. Como vamos seguir conquistando quilômetros na liga? Não sabemos como, mas é certo que o faremos, por você. Não vamos te esquecer. Descanse em paz, fenômeno. Para sempre.", trouxe o comunicado do Portada Alta.