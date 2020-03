DANIEL ALVES NO E-SPORTS

Camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves decidiu investir no ramo de eSports. Em parceria com a empresa espanhola S2V Esports, organização que possui times de modalidades como Fifa 20 e Fórmula 1, o lateral-direito anunciou a criação da equipe 'Good Crazy'. Para compor seu novo esquadrão, a ideia do jogador é privilegiar a contratação de competidores da própria Espanha e oportunizar a inclusão de jovens que moram em favelas.