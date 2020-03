Rio - O SporTV iniciará uma série de mudanças em sua programação ao longa desta semana por conta da pandemia do novo coronavírus. O canal passará a contar, a partir desta terça-feira, com o programa "Faixa Campeã", que irá ao ar de 17h30 às 19h30 e falará sobre o impacto da Covid-19 no esporte.

A apresentação será de Gustavo Villani e contará com comentaristas como PVC e Paulo Nunes, além da participação de correspondentes internacionais. Cléber Machado, de São Paulo, e Bob Faria, de Belo Horizonte, também farão participações.

Além disso, o canal campeão criou uma faixa de reprises de jogos, entre 16h e 18h, onde o público poderá escolher qual partida deseja assistir. A ideia é jogos clássicos do futebol brasileiro.