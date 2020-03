Rio - A Conmebol decidiu, nesta terça-feira, que irá adiar a Copa América para 2021. A medida é uma forma de tentar prevenir a pandemia do novo coronavírus. As informações são do site "Globo Esporte".

A ideia da Conmebol é mexer o mínimo possível na competição. Ela deve ser disputada na mesma época do ano (entre junho e julho) e manter Austrália e Catar como convidados.

As sedes da Copa América também serão mantidas. Argentina e Colômbia irão abrigar o torneio.